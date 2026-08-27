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27.08.2026 06:37:00
Whirlpool China gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Whirlpool China liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Whirlpool China die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0.11 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool China noch ein Gewinn pro Aktie von 0.130 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Whirlpool China im vergangenen Quartal 950.5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Whirlpool China 966.0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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