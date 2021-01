Wheels Up accélère la croissance du marché numérique avec la nomination de l'ancien directeur d'Amazon et président d'Airbnb

Greg Greeley a été le fer de lance du marché de la société, en tant que président

NEW YORK, 1er janvier 2021 /PRNewswire/ -- Wheels Up, la marque leader de l'aviation privée, annonce aujourd'hui la nomination de Greg Greeley au poste nouvellement créé de président de Marketplace, en partenariat avec Kenny Dichter, fondateur et PDG de Wheels Up. Dans ce rôle, Greeley fournira une direction stratégique à l'équipe entièrement intégrée chargée de construire et de gérer le plus grand marché mondial d'avions privés dont la sécurité a été vérifiée.

« Greg a une grande expérience de la création de marchés de consommation. Son parcours exceptionnel, notamment la mise en place et le développement du programme d'abonnement payant Amazon Prime, et la supervision de la croissance du marché mondial de l'hébergement d'Airbnb, en font la personne idéale pour accélérer la croissance de notre marché numérique innovant pour nos clients », a déclaré Kenny Dichter. « Nous sommes ravis d'avoir son expertise et sa vision partagée alors que nous poursuivons la démocratisation et la perturbation de l'industrie de l'aviation privée avec notre marché. »

« Wheels Up est un pionnier de l'aviation privée depuis 2013 et je suis heureux de pouvoir contribuer à l'évolution continue de leur solide marché numérique », a déclaré Greg Greeley. « Avec son positionnement unique et sa flotte inégalée d'avions détenus, gérés et partenaires sur sa plate-forme, Wheels Up supprime plusieurs obstacles traditionnels à l'aviation privée, ce qui permettra à beaucoup plus de clients de profiter de la commodité, de la sécurité et du plaisir que seul Wheels Up peut offrir. C'est aussi un plaisir pour moi de revisiter mes racines dans l'aviation. »

Greeley a passé près de 19 ans chez Amazon, où il a occupé divers postes de direction dans les domaines de la consommation, des produits, du marketing, de la technologie et des finances. Il a notamment dirigé pendant quatre ans le programme Global Prime d'Amazon, qui a atteint plus de 100 millions de membres payants pendant son mandat. Plus récemment, M. Greeley a été président d'Airbnb, où il a contribué à la création et à la croissance de leur plateforme de marché mondial, qui compte aujourd'hui plus de sept millions d'inscriptions hébergées.

Avant de travailler chez Amazon et Sun Microsystems, Greeley a travaillé pendant plus de dix ans dans le secteur de l'aviation, notamment chez United Airlines, dans la planification de la flotte, la recherche opérationnelle et les divertissements en vol, et chez Boeing et McDonnell Douglas, où il a occupé diverses fonctions d'ingénierie et de soutien aux compagnies aériennes. Greeley est titulaire d'une licence en ingénierie de l'université de Washington, d'une maîtrise en gestion des systèmes de l'école d'ingénieurs de Viterbi, en Californie du Sud, et d'un MBA de la Haas School of Business de l'université de Californie, à Berkeley.

Wheels Up, la marque leader de l'aviation privée et la seule entreprise du secteur à offrir une solution complète d'aviation privée, a été fondée et est dirigée par le célèbre entrepreneur Kenny Dichter.

Grâce à l'application Wheels Up, tout le monde peut chercher, réserver et voler. Les abonnements Wheels Up Connect, Core et Business offrent des améliorations telles que le partage de vols, les vols à vide, les navettes, les vols partagés, les événements Wheels Down et des avantages exclusifs pour les membres grâce à des marques prestigieuses. Le programme Wheels Up Cares de la société s'aligne sur les organisations et initiatives philanthropiques qui touchent et comptent pour la société et ses clients, membres, parties prenantes, familles et amis. La flotte de Wheels Up Cares est composée de cinq avions Beechcraft King Air 350i avec une peinture personnalisée; chaque avion sert de symbole volant pour une cause spécifique.

