WHA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WHA gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.04 THB gegenüber 0.070 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2.50 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 24.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.33 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch