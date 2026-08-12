WHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WHA hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 THB gegenüber 0.070 THB im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.50 Milliarden THB – eine Minderung von 24.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.33 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch