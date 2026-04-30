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Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043

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30.04.2026 22:54:02

Weyerhaeuser Co Q1 Income Advances

Weyerhaeuser
19.24 CHF -0.35%
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(RTTNews) - Weyerhaeuser Co (WY) released a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $156 million, or $0.22 per share. This compares with $83 million, or $0.11 per share, last year.

Excluding items, Weyerhaeuser Co reported adjusted earnings of $77 million or $0.11 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.0% to $1.727 billion from $1.763 billion last year.

Weyerhaeuser Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $156 Mln. vs. $83 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.11 last year. -Revenue: $1.727 Bln vs. $1.763 Bln last year.