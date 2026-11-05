Weyco Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Weyco Group lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.690 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.33 Prozent auf 77.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch