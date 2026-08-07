Weyco Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Weyco Group lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Weyco Group 0.240 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 62.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Weyco Group 58.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch