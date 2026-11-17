Wetzel hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52.29 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.470 BRL erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57.90 Prozent auf 74.7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch