Wetzel SA äusserte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52.29 BRL gegenüber -1.470 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 74.7 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.3 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch