KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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08.08.2026 10:12:55
Wettlauf im KI-Boom: Amazons finanziert gigantisches Gaskraftwerk für Rechenzentren
Der Wettlauf der Techriesen um die Führerschaft bei künstlicher Intelligenz führt zu einem Kampf um Energie. Amazon setzt für drei seiner künftigen Rechenzentren auf ein Gaskraftwerk. Aber nicht irgendeines, sondern das grösste der USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!