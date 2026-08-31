Wetown Electric Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wetown Electric Group A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.05 CNY. Im letzten Jahr hatte Wetown Electric Group A einen Gewinn von 0.020 CNY je Aktie eingefahren.

Wetown Electric Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.21 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 858.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch