Wetouch Technology präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch