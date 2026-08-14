Wethaq Takaful Insurance Company KCSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wethaq Takaful Insurance Company KCSC lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 900 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.3 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 0.0 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch