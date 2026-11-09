Westshore Terminals Investment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Westshore Terminals Investment hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.47 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.210 CAD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39.93 Prozent auf 106.0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch