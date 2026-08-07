Westshore Terminals Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Westshore Terminals Investment hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.41 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.420 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93.6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 1.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch