Westports gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Westports gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.10 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.07 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 752.0 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch