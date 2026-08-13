Westport Fuel Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Westport Fuel Systems hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.89 CAD. Ein Jahr zuvor waren -2.740 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Westport Fuel Systems im vergangenen Quartal 3.8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 78.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Westport Fuel Systems 17.3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch