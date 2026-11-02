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Westpac – Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2026



02.11.2026 / 13:17 CET/CEST



Westpac Banking Corporation Westpac – Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2026 Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4334B_1-2026-11-2.pdf Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht. 2. November 2026 Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.

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