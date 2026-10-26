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26.10.2026 06:37:00
Westlife Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Westlife Development gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.78 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.46 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Westlife Development einen Umsatz von 6.42 Milliarden INR eingefahren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0.494 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7.33 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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