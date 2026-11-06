Westlake Chemical Partners LP Partnership Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 314.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 308.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch