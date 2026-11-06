Westlake Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Westlake Chemical hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 USD gegenüber -6.060 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.98 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch