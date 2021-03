WestJet et le gouvernement de la Colombie-Britannique s'associent pour aider les cliniques de vaccination du Grand Vancouver

Ce partenariat permettra le retour au travail de 200 WestJetters actuellement en congé forcé

CALGARY, AB, le 24 mars 2021 /CNW/ - WestJet s'est associée au gouvernement de la Colombie-Britannique pour permettre à 200 WestJetters en congé forcé de retourner au travail afin de contribuer aux efforts des cliniques de vaccination de masse du Grand Vancouver. La première clinique autorisée, qui est administrée par Vancouver Coastal Health, commencera ses activités le 29 mars 2021 à l'Université de la Colombie-Britannique. Entretemps, l'ouverture d'autres cliniques est prévue au cours des prochaines semaines, y compris au Guildford Recreation Centre, à Surrey. Cette clinique sera administrée par Fraser Health.

« Le service attentionné offert par nos employés ne se limite pas aux voyages; c'est une mentalité que tous les WestJetters incarnent, a déclaré Mark Porter, vice-président directeur, Ressources humaines et culture de WestJet. Grâce à notre expérience opérationnelle en matière de déplacement de personnes dans les aéroports, les WestJetters sont bien placés pour aider les gens à se sentir à l'aise et contribueront au bon fonctionnement des cliniques. Nous sommes fiers de nous associer au premier ministre Horgan, au ministre Dix, au Dr Henry et au Dr Ballem pour ramener nos gens au travail dans le cadre de cette initiative essentielle qui contribuera à protéger nos citoyens, reprendre une vie normale et relancer notre économie. »

« Les Britanno-Colombiens ont relevé de nombreux défis au cours de la dernière année, et les gens et les entreprises ont trouvé de nouvelles façons de s'entraider, a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan. Les employés des secteurs durement touchés du tourisme et de l'hôtellerie ont répondu à l'appel pour contribuer au plan de vaccination de la Colombie-Britannique. Ce partenariat créera de nouveaux emplois tout en contribuant au déploiement accéléré du vaccin en Colombie-Britannique. »

« Après avoir subi une diminution de mes heures de travail pendant la pandémie, j'avais hâte d'offrir mes services lorsque WestJet nous a appelés pour participer aux efforts de déploiement de la vaccination du Canada, a déclaré Baljinder Sandhu, agente du service à la clientèle de WestJet à Vancouver et membre de l'équipe de soins de WestJet. Je suis vraiment privilégiée d'avoir l'occasion de travailler à la clinique en compagnie de plusieurs mes collègues qui ont été mis en congé forcé, tout en étant témoin de l'administration de ce vaccin qui change des vies. »

Même si elle ne participera pas à l'aspect médical de l'opération, l'équipe de soins sera responsable de l'accueil à l'arrivée, des inscriptions, de la saisie des données et de l'observation des patients qui auront reçu le vaccin. Les cliniques seront ouvertes environ 12 heures par jour jusqu'au 31 octobre 2021, et leur personne devrait être en mesure de vacciner plus de 200 000 résidents admissibles. Vous trouverez plus de détails sur l'admissibilité à la vaccination et l'emplacement des cliniques au Gov.bc.ca/COVID.

« WestJet dessert la population de Vancouver depuis 25 ans, et être en mesure de contribuer aux efforts de vaccination de la collectivité le plus rapidement possible s'inscrit dans notre engagement à assurer la sécurité de nos clients, de nos employés et des collectivités que nous desservons », a poursuivi M. Porter.

AUTRES CITATIONS

« Notre programme de vaccination est le plus vaste et le plus complexe de l'histoire de la Colombie-Britannique, et bon nombre de secteurs, industries et professions collaborent pour vacciner les gens le plus rapidement possible, a déclaré Adrian Dix, ministre de la Santé. Ce partenariat est un autre exemple incroyable de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble pour protéger nos collectivités contre la COVID-19. »

« Depuis le premier jour de notre programme d'immunisation, nous sommes déterminés à tirer parti des connaissances et de l'expertise de nos partenaires communautaires », a déclaré la Dre Penny Ballem, dirigeante responsable de la mise en œuvre du plan d'immunisation de la Colombie-Britannique. Il faut tout un village pour mettre en branle cet effort de vaccination, et nous sommes fiers de travailler avec les chefs d'entreprise, les chefs de file de l'industrie et les organismes communautaires de tous les secteurs, ainsi qu'avec les municipalités, pour acheminer les vaccins à la population de la Colombie-Britannique rapidement et efficacement. »

« Les gens de la Colombie-Britannique ont fait des sacrifices incroyables pour assurer leur sécurité, celle de leurs proches et celle de leur collectivité pendant cette pandémie, a déclaré la Dre Bonnie Henry, agente de santé provincial de la Colombie-Britannique. Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique à offrir dans la lutte contre la COVID-19, et notre programme de vaccination accéléré nous donne des raisons de garder espoir pour les mois à venir. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. À ses débuts, la société aérienne comptait 250 employés, cinq destinations et trois aéronefs. En 2019, elle comptait 14 000 employés et 180 aéronefs et assurait des liaisons avec plus de 100 destinations dans 23 pays.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2021 d'un prix cinq étoiles de l'APEX, dans la catégorie des grands transporteurs aériens

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership