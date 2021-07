WestJet annonce la nomination d'un nouveau chef de l'exploitation, Diederik Pen, et d'un nouveau chef de la sécurité, de la santé et de l'environnement, Robert Antoniuk

CALGARY, AB, le 6 juill. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Diederik Pen, qui se joindra à l'équipe de direction de la compagnie aérienne au début de l'automne, une fois son processus d'immigration terminé. À ce moment-là, le chef de l'exploitation par intérim, Robert Antoniuk, occupera un nouveau poste, soit celui de chef de la sécurité, de la santé et de l'environnement.

M. Pen compte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation dans les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Europe. Avant de se joindre à WestJet, il travaillait à Wizz Air, une compagnie aérienne à très bas tarifs qui connaît une croissance rapide, au sein de laquelle il occupait le poste de chef de l'exploitation.

« Diederik a prouvé sa capacité à diriger des opérations sécuritaires, efficientes et rentables pendant les périodes de croissance, et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille WestJet, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Il possède une vaste expérience, ayant occupé des postes dans les domaines de la gestion hiérarchique, du commerce, de l'exploitation et de la direction dans les aéroports pour des compagnies nationales de transports aériens et des compagnies aériennes à bas prix. Nous nous réjouissons à l'idée de mettre son expertise à profit alors que nous entamons la reprise et que nous bâtissons pour l'avenir. »

« Ce qui m'a le plus interpellé au sujet de WestJet, c'est la combinaison de la culture, de l'ambition et de la vision pour la compagnie aérienne. Il est évident qu'elle prend grand soin de faire les choses de la bonne façon, et dans le respect, tant pour les gens qui exploitent la compagnie aérienne que pour les clients, a déclaré M. Pen. WestJet se trouve dans une position intéressante pour rivaliser avec la concurrence dans la reconstruction de l'industrie de l'aviation, et je me réjouis à l'idée de faire partie de cette histoire. »

Robert Antoniuk s'est joint à WestJet en avril 2018 et assume le rôle de chef de l'exploitation par intérim depuis février 2021, au moment où la compagnie aérienne a lancé une recherche mondiale en vue de trouver une personne qui occuperait le poste de façon permanente. Au cours des derniers mois, M. Antoniuk a fait preuve d'un leadership exemplaire, notamment dans le cadre d'une initiative réussie de transformation des aéroports, et il a maintenu le rendement de premier plan de WestJet en matière de ponctualité parmi les principaux transporteurs en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale. À titre de chef de la sécurité, de la santé et de l'environnement, M. Antoniuk continuera de façonner la culture de sécurité de pointe de WestJet.

« Le leadership de Robert a été remarquable tout au long de la pandémie, au cours de laquelle il a dirigé d'importants travaux de transformation pour notre structure aéroportuaire, avant de prendre les rênes de la direction de l'exploitation à un moment critique, a déclaré M. Sims. WestJet a toujours fait passer la sécurité avant tout et maintenu un rendement supérieur en la matière. La pandémie nous a poussés à appliquer la même rigueur à l'hygiène, au bien-être physique et mental, ainsi qu'à d'autres domaines de la santé et de l'environnement qui s'étendent à nos gens et à nos clients. Les capacités éprouvées de Robert en matière de leadership seront un atout dans le cadre de cet important travail. »

About WestJet

In 25 years of serving Canadians, WestJet has cut airfares in half and increased the flying population in Canada to more than 50 per cent. WestJet launched in 1996 with three aircraft, 250 employees and five destinations, growing over the years to more than 180 aircraft, 14,000 employees and more than 100 destinations in 23 countries, pre-pandemic.

Since the start of the pandemic the WestJet Group of Companies has built a layered framework of safety measures to ensure Canadians can continue to travel safely and responsibly through the airline's Safety Above All hygiene program. During this time, WestJet has maintained its status as one of the top-10 on-time airlines in North America as named by Cirium.

