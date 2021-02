WestJet accueille Tammy McKnight à titre de médecin en chef

Mme McKnight est la première à occuper ce poste au sein de la compagnie aérienne

CALGARY, AB, le 17 févr. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'embauche de la Dre Tammy McKnight à titre de première médecin en chef de la compagnie aérienne.

La Dre McKnight devra aider WestJet à élaborer et à mettre en œuvre des initiatives liées à la santé et au bien-être des WestJetters et de ses invités. Il s'agira notamment de renforcer l'engagement de la compagnie aérienne à l'égard de la santé mentale, de donner des conseils sur les efforts d'atténuation des risques et de formuler des recommandations en matière de santé afin de respecter ou de dépasser la réglementation, et ce, conformément à diverses lignes directrices d'une compagnie aérienne internationale. Ce travail était auparavant réparti entre plusieurs fournisseurs de services et divers postes internes au sein de WestJet. Le poste de médecin en chef relève de Mark Porter, vice-président directeur, Capital humain et culture, de WestJet.

« WestJet a toujours placé la santé physique et mentale au cœur de son engagement à l'égard du bien-être de son personnel et de ses invités. L'année 2020 n'a fait que rendre encore plus évident l'importance que nous accordons à cet aspect, à tel point que l'embauche d'une médecin en chef dévouée pour centraliser les efforts à l'interne était une décision tout à fait logique, a déclaré Mark Porter. La Dre McKnight est une professionnelle accomplie et avant-gardiste, dotée d'un grand leadership, qui a fait ses preuves dans les domaines de l'aviation, de la médecine du travail et de la médecine d'urgence, et elle sera un atout précieux pour l'équipe. »

« Je suis née et j'ai grandi en Alberta, et c'est un honneur pour moi de devenir la première médecin en chef de WestJet, a déclaré Tammy McKnight. La culture de bienveillance de WestJet et l'engagement des dirigeants à l'égard de la santé physique et mentale des employés sont admirables. Je me réjouis à l'idée de me joindre à l'équipe et de contribuer à la santé des WestJetters grâce à des initiatives réfléchies et novatrices. »

La Dre McKnight fera bénéficier WestJet de ses 20 ans d'expertise médicale acquise notamment au travers de la mise en œuvre d'un programme complet de bien-être pour les pompiers, la création de l'association des médecins communautaires d'Airdrie (Airdrie Community Physician), la fondation d'une clinique spécialisée dans le traitement des blessures en milieu de travail (Airdrie's Occupational Injury Services Clinic), et l'élaboration d'un programme de télésanté complet et novateur.

Plus récemment, la Dre McKnight a occupé le poste de directrice médicale au sein de la compagnie aérienne AirSprint, où elle a guidé l'équipe de direction et fourni des conseils médicaux qui ont permis à l'entreprise d'évoluer dans sa stratégie de croissance.

Elle a étudié la pharmacie à l'Université de l'Alberta avant de décrocher son doctorat en médecine de l'Université de Calgary. Elle entrera en fonction à WestJet le 5 avril 2021.

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

