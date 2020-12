WestJet élargit son offre de tests de dépistage prévol en Ontario pour des vols vers Hawaï

Un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 exempte les voyageurs de la quarantaine à Hawaï

CALGARY, AB, le 8 déc. 2020 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec LifeLabs en Ontario pour offrir des tests de dépistage prévol autorisés par l'État d'Hawaï. Un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 obtenu dans les 72 heures précédant le départ exemptera le voyageur de la quarantaine de 14 jours exigée par l'État.

Grâce à son programme FlyClearMC, LifeLabs offrira aux invités de WestJet une méthode en ligne pratique pour réserver en ligne un test de dépistage de la COVID-19 dans un Shoppers Drug Mart participant de l'Ontario avant de se rendre à Hawaï.

« WestJet est heureuse de faciliter des tests de dépistage prévol supplémentaires dans l'ensemble de l'Ontario à temps pour le départ de nos vols à Hawaï à partir de Calgary et de Vancouver, a déclaré Billy Nolen, vice-président, Sûreté, sécurité et qualité de WestJet. Les tests de dépistage de la COVID-19 sont essentiels pour assurer des voyages sécuritaires et sûrs. Nous sommes heureux de collaborer avec LifeLabs et certains magasins Shoppers Drug Mart pour offrir des tests autorisés par l'État d'Hawaï à nos invités de l'Ontario. »

« En tant que plus grand laboratoire médical du Canada, LifeLabs s'est efforcé de fournir aux Canadiens des solutions de tests de dépistage de la COVID-19 qui les protègent, que ce soit au sein de leur propre collectivité ou lorsqu'ils voyagent à l'étranger, a déclaré Charles Brown, président et chef de la direction de LifeLabs. Nous sommes fiers de nous associer à WestJet pour offrir à ses invités un accès à des tests pratiques et à des résultats fiables et de grande qualité. »

« Nos équipes de pharmaciens et en magasins sont des ressources pratiques et fiables pour les Canadiens, et elles continuent de jouer un rôle important alors que le pays cherche des façons de gérer la pandémie de COVID-19. Grâce à ce programme, nous pouvons aider les invités de WestJet à prendre l'avion en toute sécurité et en toute confiance, ce qui constitue un premier pas vers la réouverture sécuritaire de l'économie », a déclaré Ashesh Desai, vice-président exécutif, Pharmacie et Soins de santé, Shoppers Drug Mart.

Ceux qui souhaitent réserver un test de dépistage prévol à partir de l'Ontario peuvent le faire par l'entremise de LifeLabs moyennant des frais de 199 $ plus taxes, payables par l'invité, en visitant LifeLabs.com/FlyClear. Tous les renseignements concernant les offres et les processus de tests de dépistage de WestJet se trouvent à westjet.com/covidtesting.

Les invités qui se rendent à Hawaï doivent s'assurer d'avoir passé le test dans les 72 heures qui précèdent leur vol à destination d'Hawaï afin d'éviter d'être mis en quarantaine. Ils devront présenter leur résultat négatif avant l'embarquement. Si les résultats du test ne sont pas disponibles avant la dernière étape du voyage, le voyageur doit être mis en quarantaine pendant 14 jours ou pendant toute la durée du séjour, selon la période la plus courte.

Tous les visiteurs qui ont l'intention de visiter Hawaï doivent s'inscrire avant leur voyage : Vous trouverez les conditions d'entrée à Hawaï à https://hawaiicovid19.com/travel/

Le mois dernier, WestJet a annoncé son horaire de vol de décembre, qui comprend une liaison sans escale deux fois par semaine entre Vancouver et Honolulu, et Vancouver et Maui. En collaboration avec DynaLife, la compagnie aérienne offrira également un service de vol sans escale à bord de l'appareil Dreamliner entre Calgary et Honolulu et Calgary et Maui.

Itinéraire Fréquence Départ Arrivée En vigueur Vancouver - Maui 3 vols par semaine 10 h 30 15 h 02 18 décembre 2020 Maui - Vancouver 3 vols par semaine 10 h 30 18 h 08 19 décembre 2020 Vancouver - Honolulu 3 vols par semaine 13 h 17 h 34 18 décembre 2020 Honolulu - Vancouver 3 vols par semaine 10 h 17 h 45 19 décembre 2020 Calgary - Maui 2 vols par semaine 10 h 30 14 h 12 19 décembre 2020 Maui - Calgary 2 vols par semaine 10 h 18 h 53 20 décembre 2020 Calgary - Honolulu 1 vol par semaine 11 h 14 h 25 20 décembre 2020 Honolulu - Calgary 1 vol par semaine 11 h 19 h 56 21 décembre 2020

Depuis le début de la pandémie, WestJet a mis en œuvre plus de 20 mesures de santé et de sécurité supplémentaires pendant le voyage et continue de faire évoluer ses protocoles de nettoyage pour répondre aux besoins des invités et des WestJetters par l'entremise de son programme La sécurité avant tout.

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

À propos de LifeLabs

LifeLabs est une entreprise canadienne chef de file des services de tests de laboratoire et de systèmes de connectivité en santé numérique qui aide les patients et les fournisseurs de soins de santé à diagnostiquer, à traiter, à suivre, et à prévenir les maladies. Nous recevons 20 millions de visites de patients par année et effectuons plus de 100 millions de tests de laboratoire grâce à des technologies de pointe et à nos 5 700 employés talentueux et dévoués. Nous sommes déterminés à innover en aidant les Canadiens à mener une vie plus saine alors que nous exploitons le premier laboratoire privé de génétique du Canada et le plus grand portail en ligne pour les patients au pays. Plus de 4,1 millions de Canadiens reçoivent en effet leurs résultats en ligne. LifeLabs est détenue par une entreprise entièrement canadienne, OMERS Infrastructure, le gestionnaire des investissements en infrastructure de l'un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées au Canada.

Pour en savoir plus, consultez le site lifelabs.com.

