|
11.02.2026 13:34:07
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Bottom Line Retreats In Q4
(RTTNews) - Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) announced a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $202 million, or $1.18 per share. This compares with $212 million, or $1.23 per share, last year.
Excluding items, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation reported adjusted earnings of $358 million or $2.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.8% to $2.965 billion from $2.583 billion last year.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $202 Mln. vs. $212 Mln. last year. -EPS: $1.18 vs. $1.23 last year. -Revenue: $2.965 Bln vs. $2.583 Bln last year.
