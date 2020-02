Westinghouse élargit ses services et ses capacités nucléaires avec l'acquisition de Rolls-Royce Civil Nuclear Systems And Services

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 1er février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Westinghouse Electric Company terminera l'acquisition des activités de Rolls-Royce Civil Nuclear Systems and Services en Amérique du Nord et sur certains sites en Europe. Cette acquisition constitue un investissement stratégique dans le cadre de l'élargissement de l'offre de produits et services nucléaires de l'entreprise. Cette acquisition soutient la clientèle mondiale de Westinghouse grâce à un renforcement des capacités et des technologies des services des usines en activité. Elle renforce également les efforts de l'entreprise dans l'innovation numérique.

« Le renforcement de notre empreinte géographique et l'élargissement de notre portefeuille de systèmes et de services sont une préoccupation essentielle pour mieux servir nos clients et déployer des solutions innovantes et de pointe dans les centrales nucléaires actuellement en service », explique le PDG de Westinghouse, Patrick Fragman. « Les clients aussi bien de Westinghouse que de Rolls-Royce Civil Nuclear bénéficieront d'une présence accrue et de synergies entre nos deux sociétés. Grâce à cet investissement stratégique, nous renforçons notre offre à la clientèle dans le but de l'aider à soutenir ses objectifs opérationnels à long terme et de produire une énergie sans carbone, efficace en termes de coûts et fiable. »

Avec cette transaction, Westinghouse acquerra les 11 sites de Rolls-Royce Civil Nuclear Systems and Services au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces sites prennent en charge des systèmes d'automatisation et de contrôle des usines, des services de terrain, des services de fabrication et d'ingénierie, ainsi que des services d'ingénierie numérique. Ce sont là des domaines clés pour soutenir les efforts de Westinghouse visant à optimiser la planification et la maintenance de la clientèle, et proposer des systèmes et des services innovants permettant de maximiser les performances et l'efficacité en termes de coûts, et de favoriser l'allongement de la durée de vie des centrales nucléaires à travers le monde.

Westinghouse a rempli toutes les conditions de clôture pour mener à bien cette acquisition. La clôture définitive entrera en vigueur à 23 h 59 (HNE) le 31 janvier 2020

Westinghouse Electric Company est l'entreprise pionnière mondiale de l'énergie nucléaire et un grand fournisseur de produits et de technologies nucléaires destinés aux entreprises de services publics à travers le monde. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie (États-Unis). Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en service dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.westinghousenuclear.com.

