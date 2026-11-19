Western Uranium veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.030 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0.0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 91.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Western Uranium 0.5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch