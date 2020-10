Western Union und Isabel Group bieten gemeinsam internationale Zahlungsdienste für belgische Unternehmen an

Western Union, ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden, Geldbewegungen und Zahlungen in verschiedenen Währungen, gibt die Zusammenarbeit zwischen seinem Geschäftsbereich Western Union Business Solutions und der Isabel Group bekannt, dem führenden Anbieter von Multi-Banking-Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher sowie dem grössten Fintech-Unternehmen in Belgien.

Im Rahmen seiner Partnerschaft wird Western Union Business Solutions weltweite Konnektivität zur Multi-Banking-Plattform der Isabel Group bereitstellen, mit der Unternehmen ihre Bankgeschäfte online verwalten und schnelle und einfache Zahlungen ausführen können. Die Isabel 6-Plattform wird von 70.000 professionellen Benutzer-Clients genutzt und kann nun gemeinsam auf das konkurrenzlose globale Zahlungsnetzwerk von Western Union Business Solutions in über 200 Ländern und Territorien in mehr als 130 Währungen weltweit zugreifen. Das umfassende globale Netzwerk von Western Union Business Solutions in Verbindung mit der Kenntnis der lokalen Märkte wird es den Benutzern der Isabel-Plattform ermöglichen, internationale Zahlungen einfach, effektiv und effizient abzuwickeln. Das Know-how der Devisenspezialisten von Western Union Business Solutions in Bezug auf Währungsschwankungen und Devisenmärkte wird Kunden bei der Steuerung internationaler Zahlungen und des Wechselkursrisikos durch eine breite Palette von Absicherungsprodukten unterstützen.

Marc-Elie Caspar, Country Director France & Benelux bei Western Union Business Solutions, bemerkte dazu:

"Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz und Aktivitäten in Belgien durch diese wichtige Partnerschaft mit der Isabel Group, dem grössten Fintech-Anbieter, der das beliebteste B2B-Multi-Banking-Ökosystem und die Online-Zahlungslösung für Unternehmen jeder Grösse in Belgien anbietet, auszubauen und zu beschleunigen. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden eine innovative Zahlungslösung für Devisentransaktionen, engagierten Kundensupport, ausgehandelte Preise und Gebühren sowie umfassende Vertrauenswürdigkeit dank unserer europäischen Banklizenz.

Diese Art von Partnerschaft ist Teil unserer DNA bei Western Union Business Solutions. Wir statten und unterstützen Organisationen auf der ganzen Welt, die nach einem Partner suchen, um grenzüberschreitende Zahlungen mit Lösungen zum Senden, Empfangen und Verwalten internationaler Zahlungen zu optimieren."

Die Isabel 6-Plattform stützt sich auf das Fachwissen, die Ressourcen und die Technologie der Isabel Group. Das belgische Fintech hat ein umfangreiches Partnernetzwerk und ist eines der drei belgischen Unternehmen (Quelle: AMPG), das die Anforderungen der Norm ISO/IEC 20000-1 2011 erfüllt und die entsprechende Zertifizierung erhalten hat.

Jean de Crane, CEO der Isabel Group, ergänzte: "Wir freuen uns, Western Union Business Solutions als neues internationales Mitglied auf der Multi-Banking-Plattform Isabel 6 begrüssen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit wird unseren gemeinsamen Geschäftskunden einen Mehrwert bei der Verarbeitung ihrer Zahlungs- und Devisenstrategien bieten. Wir freuen uns darauf, mit diesem internationalen Akteur in unserem Ökosystem zusammenzuarbeiten."

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitende Geldbewegung und Zahlungen. Unsere Omnichannel-Plattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu versenden und zu empfangen. Auch Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Zum 30. Juni 2020 umfasste unser Netzwerk über 550.000 Standorte von Handelsvertretern, die unsere Markendienstleistungen in mehr als 200 Ländern und Territorien anbieten und in der Lage sind, Geld an Milliarden von Konten zu senden. Ausserdem ist westernunion.com, unser im Jahr 2019 am schnellsten wachsender Kanal, in über 75 Ländern sowie weiteren Gebieten für internationale Geldbewegungen verfügbar. Mit unserer globalen Reichweite bewegen wir bei Western Union Geld zum Besseren: So verbinden wir Verwandte, Freunde und Unternehmen, ermöglichen die finanzielle Inklusion und fördern das Wirtschaftswachstum. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Die Isabel Group verknüpft und rationalisiert die administrativen und finanziellen Prozesse von Unternehmen. Der Finanzdienstleister sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Austausch von Dokumenten, Zahlungen und Identitäten und automatisiert den Zugriff darauf. Dies hilft Unternehmen, Einblicke in ihre Finanzströme zu gewinnen und bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Rund 65.000 Unternehmen, 3.000 Wirtschaftsprüfungsunternehmen, 150 Softwarepartner und 30 Banken arbeiten mit der Software der Isabel Group oder sind mit dieser verbunden: Isabel 6, Seven, Ibanity, CodaBox, ClearFacts, Ponto, BookMate, SignHere, KUBE und Zoomit. Dies bedeutet, dass die Isabel Group die umfangreichste belgische Finanzinfrastruktur verwaltet. Mit mehr als 300 Experten automatisiert die Gruppe 450 Millionen Transaktionen pro Jahr oder 7,10 Mrd. Euro pro Tag.

