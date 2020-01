Western Union erweitert die Auszahlung von Bankkonten in China über mobile App von Du Xiaoman Financial

Western Union, ein führendes Unternehmen im globalen grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geld- und Zahlungsverkehr, und Du Xiaoman Financial (ehemals Fintech Baidu Finance) und sein Netzwerk von Bankpartnern haben heute die internationalen Geldüberweisungen von Western Union® eingeführt, die in Echtzeit auf noch mehr Bankkonten in China ausgezahlt werden können, wobei die Abdeckung nun auf die Mehrheit der Bankkontoinhaber in ganz China ausgedehnt wird.

Die Kontoauszahlung jeder internationalen Western Union®-Geldüberweisung kann über die mobile App von Du Xiaoman Financial gesteuert werden. Mehr als 150 Millionen Nutzer der mobilen App von Du Xiaoman Financial können jetzt jeden Geldtransfer, der aus der ganzen Welt eingeht, einfach auf ihr Bankkonto leiten und über die App in Echtzeit und bequem rund um die Uhr Geld erhalten. Globale Absender können die digitalen Dienste von Western Union in 75 Ländern und Territorien oder das Walk-in-Agent-Netzwerk in mehr als 200 Ländern und Territorien nutzen, um eine internationale Überweisung zu tätigen.

Die Ausweitung der Kontoauszahlung in China fördert die einzigartige Fähigkeit von Western Union, mit einer wachsenden Basis von nationalen und internationalen Technologieführern zusammenzuarbeiten, indem es seine Kernvermögenswerte – einschliesslich der globalen Abwicklungskapazitäten, seines riesigen Netzwerks, seiner Compliance- und Technologiesysteme – nutzt, um internationale grenzüberschreitende Überweisungen mit kundenorientierten Innovationen zu ermöglichen.

"Western Unions Bestreben, das weltweit beste Netzwerk für Geldbewegungen und Zahlungen aufzubauen, wird durch einzigartige Kooperationen wie die Integration mit der App von Du Xiaoman Financial und seinem Netzwerk von Bankpartnern ermöglicht", sagte Jean Claude Farah, President von Western Union Global Network.

"Wir treiben unser Ziel voran, die Geldbewegungen und Zahlungsbedürfnisse der Verbraucher umfassend zu bedienen", sagte Farah. "Wir ermöglichen die Ein- und Auszahlung von Bargeld, von einem Bankkonto auf ein anderes, von einer EC-Karte auf eine digitale Brieftasche. Wir machen dies möglich, indem wir mit nationalen und internationalen Partnern über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten und das weltweit ultimative agnostische Netzwerk für grenzüberschreitende Geldbewegungen und Zahlungen über eine Kombination aus physischen und digitalen Berührungspunkten aufbauen."

Du Xiaoman Financial ist ein bedeutender Anbieter von mehreren Online-Dienstleistungen. Die Plattform umfasst Online-Kreditservice, Mobile Wallet, Online-Zahlung und Online-Vermögensverwaltung.

"Wir freuen uns, unser wachsendes Portfolio an Online-Dienstleistungen zu erweitern, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, mit unserem Netzwerk von Bankpartnern alle internationalen Überweisungen schnell auf ihre Bankkonten in China zu leiten", sagt Wan Tao, General Manager, Du Xiaoman Financial.

"Unsere Zusammenarbeit mit Western Union treibt unsere strategische Vision voran, ein weltweit führender Anbieter zu sein, der lokale und globale Konnektivität mithilfe unserer innovativen Technologie ermöglicht. Geldbewegungen finden zunehmend über digitale Kanäle statt, und Western Union und Du Xiaoman Financial mit ihrem Netzwerk von Bankpartnern erleichtern diesen Trend mit einer leicht zu navigierenden ‚in-app‘-Erfahrung", so Wan Tao.

Laut Weltbank wurde China im Jahr 2018 als zweitgrösstes Empfängerland von Überweisungen weltweit eingestuft.

KUNDENFÜHRUNG

Registrierte Nutzer der mobilen App von Du Xiaoman Financial müssen ihre bevorzugten Bankkontodaten eingeben, um Geld in Echtzeit auf ihr Konto zu erhalten. Kunden können bis zu 7.000 USD pro Transaktion erhalten.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsübergreifende Geldbewegung und Zahlungen. Unsere Omnichannel-Plattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu versenden und zu empfangen. Auch Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Zum 30. September 2019 umfasste unser Netzwerk über 550.000 Standorte von Handelsvertretern, die unsere Markendienstleistungen in mehr als 200 Ländern und Territorien anbieten und in der Lage sind, Geld an Milliarden von Konten zu senden. Zusätzlich ist westernunion.com, unser am schnellsten wachsender Kanal im Jahr 2018, in 75 Ländern und zusätzlichen Gebieten verfügbar, um Geld in der ganzen Welt zu bewegen. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld für einen guten Zweck, nämlich um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Über Du Xiaoman Financial

Du Xiaoman Financial, vormals Baidu Finance, ist ein Fintech-Unternehmen. Ende April 2019 hat es die Finanzierung und Zerlegung abgeschlossen und eine schnelle und flexible Expansion begonnen, um sich in der Fintech-Branche zurechtzufinden. Später startete es eine neue Marke – Du Xiaoman Financial, und "Verlässliche Finanzdienstleistung durch die Kraft der Technologie bieten" wurde seitdem seine Mission. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften widmeten sich dem Geschäft mit Online-Zahlungsdienstleistungen und der Online-Vermögensverwaltungsplattform sowie dem Online-Versicherungsservice. Jetzt besitzen sie die Lizenz für Zahlungen Dritter, die Lizenz für Internet-Mikrokredite und die Lizenz für Versicherungsmakler.

