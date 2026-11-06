Western Union Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Western Union Company hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Western Union Company ein EPS von 0.430 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.01 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch