Western Union beschleunigt den digitalen Geldverkehr für weltweite Postnetzwerke

Western Union (NYSE: WU), ein weltweit führender Anbieter von grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geldtransfers und Zahlungen, erzielt weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Erweiterung der digitalen Plattform des Unternehmens, um seinen Kunden weltweit verbesserte Dienstleistungen anbieten zu können, indem es nationalen Postnetzwerken auf der ganzen Welt die Möglichkeit gibt, internationale digitale Geldtransferdienste anzubieten.

Australia Post ist nun die fünfte nationale Postorganisation weltweit, die die digitalen Geldtransferfunktionen von Western Union nutzt und damit die Bedürfnisse bestehender und neuer Kunden für globale Geldtransfers auf innovative Weise erfüllt. Vier weitere nationale Postinstitutionen bieten bereits die digitalen Geldtransferdienste von Western Union an, darunter die französische La Banque Postal, die italienische Postepay, die russische Post Bank und die britische Post Office Ltd.

Australia Post hat mit der Einführung des digitalen Geldtransfers von Western Union seine internationalen Dienstleistungen erweitert. Kunden können damit rund um die Uhr Geld weltweit versenden, indem sie die marktführenden grenzüberschreitenden Geldtransfermöglichkeiten von Western Union über auspost.com.au nutzen. Die digitale Expansion baut auf einer 17-jährigen Geschäftsbeziehung mit Western Union auf, die mit der Einführung von Einzelhandelsdienstleistungen im Jahr 2004 begann.

Die Partnerschaften von Western Union mit nationalen Postorganisationen auf der ganzen Welt ermöglichen es Millionen von Kunden, auf bequeme Weise Geld weltweit zu versenden. Die Kunden können wählen, ob ihre Gelder an Milliarden von Bankkonten und Millionen von mobilen Wallets in etwa 120 Ländern oder an mehr als eine halbe Million Vermittlungsstellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ausgezahlt werden sollen. Diese Einbindung der Fähigkeiten von Western Union, einschliesslich der globalen Abwicklungsmöglichkeiten, des Finanznetzwerks, der Compliance und der Technologiesysteme, hat Millionen von Kunden aus dem Postnetzwerk den Zugang zum schnellen, bequemen und zuverlässigen Versand von grenzüberschreitenden Geldüberweisungen ermöglicht.

Western Union hat über Jahrzehnte hinweg strategische Kooperationen mit Postunternehmen in 79 Ländern aufgebaut. Diese Beziehungen haben es uns ermöglicht, gemeinsam zu kooperieren und innovative Wege zu entwickeln, um das Erlebnis für gemeinsame Kunden zu digitalisieren.

"Wir konzentrieren uns darauf, unsere Plattform kontinuierlich zu verbessern und unsere Reichweite zu vergrössern, um Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften weltweit besser miteinander zu vernetzen. Unsere wachsenden Partnerschaften mit nationalen Postnetzwerken sind Teil dieser Verpflichtung, und wir freuen uns, unsere marktführenden digitalen grenzüberschreitenden Fähigkeiten zu bündeln, um den globalen Kunden unserer Postnetzwerkpartner mit wenigen Klicks echte weltweite Konnektivität zu bieten", sagte Jean Claude Farah, Präsident, Western Union Global Network. "Mit dem Ausbau unserer Beziehung zu Australia Post führen wir unsere jüngste Dynamik fort, die es Einzelhändlern ermöglicht, im digitalen Umfeld erfolgreich zu sein und neue Wachstumschancen zu erschliessen, sodass wir gemeinsam als wirtschaftliche Stärke für unsere globalen Kunden fungieren können."

Farah fügte hinzu: "Western Union verfügt über einen klaren Blick auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer globalen Kunden im Geldverkehr über verschiedene Kontinente und wirtschaftliche, finanzielle und technologische Ökosysteme hinweg. Unsere globale Plattform macht diese Komplexität überflüssig und bietet die Möglichkeit, Geld mit wenigen Klicks einfach und schnell über Grenzen und Währungen hinweg zu versenden."

Mit seiner Strategie, die Plattform und das weltweite Finanznetzwerk für Drittunternehmen zu öffnen, hat sich Western Union als einzigartiger Partner für den globalen Geldverkehr etabliert und ermöglicht es Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Technologie, Finanzdienstleistungen und anderen Sektoren, ihre Services für ihre Kunden zu erweitern.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen. Die von Western Union gebotene Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Zahlungsströme, und sein weltweit führendes Finanznetzwerk verknüpft mehr als 200 Länder und Territorien und über 130 Währungen. Wir verbinden Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Verbraucher über eines der global am weitesten reichenden Netzwerke mit Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Wallets und Karten sowie zu über einer halben Million Einzelhandelsstandorten. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten erreichbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

