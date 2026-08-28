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28.08.2026 06:37:00
Western Superconducting Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Western Superconducting Technologies gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.580 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Western Superconducting Technologies 1.53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.65 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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