Western Pacific Trust Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Western Pacific Trust Company präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Western Pacific Trust Company im vergangenen Quartal 0.4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Western Pacific Trust Company 0.4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch