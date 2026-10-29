Western New England Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Western New England Bancorp hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.160 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Western New England Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.5 Millionen USD im Vergleich zu 33.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch