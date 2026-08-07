Western Gas Equity Partners LP Partnership Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Western Gas Equity Partners LP Partnership Units hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.99 USD gegenüber 0.870 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Western Gas Equity Partners LP Partnership Units in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.22 Milliarden USD im Vergleich zu 942.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch