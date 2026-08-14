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14.08.2026 06:37:00
Western Forest Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Western Forest Products gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.620 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Western Forest Products in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16.85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 239.8 Millionen CAD im Vergleich zu 288.4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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