Western Energy Services legte Quartalsergebnis vor

Western Energy Services hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Western Energy Services -0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Western Energy Services mit einem Umsatz von insgesamt 57.5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 14.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch