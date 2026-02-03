Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
03.02.2026 14:28:02
Western Digital To Buyback Additional $4bln Of Common Stock, Sending Stock Up 4% In Pre-market
Western Digital
219.60 CHF 5.59%
(RTTNews) - Western Digital Corp. (WDC), a manufacturer of data storage devices and solutions, Tuesday announced that it has authorized an additional $4 billion of share repurchases, effective immediately.
As of February 2, the company had around $484 million remaining under the its prior repurchase program.
In pre-market activity, WDC shares were trading at $282.50, up 4.59% on the Nasdaq.
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
02.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Börse New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
30.01.26