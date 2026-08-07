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07.08.2026 06:37:00
Western Digital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Western Digital lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.750 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Western Digital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 24.28 USD. Im Vorjahr waren 5.12 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Western Digital in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 35.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.92 Milliarden USD im Vergleich zu 9.52 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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