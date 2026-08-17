Western Carriers (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Western Carriers (India) hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.85 INR gegenüber 1.06 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.65 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4.16 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch