Western Carriers (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Western Carriers (India) präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Western Carriers (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.880 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 4.49 Milliarden INR gegenüber 4.40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch