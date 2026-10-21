Western Alliance Bancorporation legte Quartalsergebnis vor

Western Alliance Bancorporation gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.28 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.44 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch