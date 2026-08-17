Western Acquisition Ventures A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Western Acquisition Ventures A äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Western Acquisition Ventures A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch