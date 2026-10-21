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21.10.2026 06:37:00
Westbridge Renewable Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Westbridge Renewable Energy äusserte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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