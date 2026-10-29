West Shanghai Automotive Service A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

West Shanghai Automotive Service A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 488.7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 456.5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch