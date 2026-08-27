West Red Lake Gold Mines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

West Red Lake Gold Mines äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49.2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 102.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch