West Point Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

West Point Gold liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat West Point Gold die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch