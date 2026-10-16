West mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

West hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 144.33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 115.53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat West 27.31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

West hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 202.74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 135.09 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat West im vergangenen Geschäftsjahr 56.65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte West 47.25 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch