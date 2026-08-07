West Japan Railway Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

West Japan Railway Company liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat West Japan Railway Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 85.80 JPY. Im letzten Jahr hatte West Japan Railway Company einen Gewinn von 104.54 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat West Japan Railway Company in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 424.40 Milliarden JPY im Vergleich zu 427.06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch